Van Aert vince la crono | Vingegaard ipoteca il Tour

(Di sabato 23 luglio 2022) ROCAMADOUR (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Vanha vinto la ventesima tappa delde France 2022, lametro Lacapelle-Marival-Rocamadour di 40,7 chilometri. Il belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato la prova tagliando il traguardo in 47'59” battendo il compagno di squadra Jonas, che ha rallentato nel finale e ha chiuso al secondo posto con 19? di distacco blindando la maglia gialla. Terza posizione per lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 27?. Il campione del mondo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha chiuso al quinto posto con 42? di ritardo dal vincitore. Si torna in strada domani per la ventunesima ed ultima tappa, la Parigi La Dèfense Arena-Parigi Champs-E'lysèes di 116 chilometri.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).