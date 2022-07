Van Aert si prende (anche) la crono, Vingegaard il Tour de France più bello degli ultimi anni. Delusione per Ganna (Di sabato 23 luglio 2022) Il Tour de France più bello degli ultimi dieci anni (ma forse anche venti) regala emozioni anche nella tappa che sulla carta poteva darne meno, ovvero la cronometro di Rocamadour, penultimo capitolo di una corsa da ricordare. A vincere la frazione contro il tempo, del resto, uno dei grandissimo protagonisti della Grande Boucle: Wout Van Aert. Il campionissimo belga si è preso di forza e di classe la crono, con una prova maiuscola, nel giorno della consacrazione di Jonas Vingegaard, che in maglia gialla ha offerto una prova sensazionale. Van Aert ha sbaragliato gli avversari, tra cui anche il campione del mondo Filippo Ganna, che dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Ildepiùdieci(ma forseventi) regala emozioninella tappa che sulla carta poteva darne meno, ovvero lametro di Rocamadour, penultimo capitolo di una corsa da ricordare. A vincere la frazione contro il tempo, del resto, uno dei grandissimo protagonisti della Grande Boucle: Wout Van. Il campionissimo belga si è preso di forza e di classe la, con una prova maiuscola, nel giorno della consacrazione di Jonas, che in maglia gialla ha offerto una prova sensazionale. Vanha sbaragliato gli avversari, tra cuiil campione del mondo Filippo, che dopo ...

