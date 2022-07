Vaiolo scimmie | Oms | “E’ emergenza sanitaria globale”

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) –delle, l’Organizzanizzazione mondiale della Sanità dichiara “l’”. In una conferenza stampa, il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha riferito che al momento si contano oltre 16mila casi in 75 Paesi. I CASI IN ITALIA – “Siamo arrivati a 15mila casi didellein più di 70 Paesi nel mondo, che probabilmente rappresentano la punta dell’iceberg” dice all’Adnkronos Salute Andrea Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “E’ verosimile pensare che siano 5-6 volte di più: siamo vicini, quindi, ai 100 mila casi reali. L’Italia rimane fra i primi 10 Paesi, con circa 400 casi. Sono numeri impressionanti”. “Nessuno vuole fare allarmismo, ma ...

Leggi anche vaiolo delle scimmie, attenzione ai sintomi, Ecdc: "Sono 4.908 casi in Ue", Oms: "Europa epicentro, molti casi non rilevati", caso in bimbo ...L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso il suo massimo livello di allerta per cercare di contenere l'epidemia di vaiolo delle scimmie, che ha colpito quasi 17.000 persone in 74 Paesi. Lo ha annunciato il direttore generale. "Ho deciso di dichiarare un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", ha ..."Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale", ad affermarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità.