Vaiolo delle scimmie | Oms dichiara emergenza globale | in Italia 407 casi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ( Oms ) ha dichiarato ilscimmie emergenza sanitaria globale . L'annuncio è arrivato questo pomeriggio, in una conferenza stampa a Ginevra, dalla voce del direttore generale dell'Organizzazione Tedros Adhanom ...di Redazione Salute Il rischio nel mondo è relativamente moderato tranne in Europa, dove è alto. Rezza: "In Italia 407 casi, la situazione è sotto costante monitoraggio" Ilscimmie è un' emergenza sanitaria globale . Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. Si ...Gli esperti sospettano che i focolai di vaiolo delle scimmie in Europa e Nord America si siano potuti diffondere per via sessuale in due rave in Belgio e Spagna Dichiarare l'emergenza globale ...Dichiarare l'emergenza globale significa che l'epidemia di Vaiolo delle scimmie è un 'evento straordinario' che potrebbe estendersi a più Paesi e che richiede una risposta globale coordinata. 23 lugli ...