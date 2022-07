Vaiolo delle scimmie, l’Oms lancia l’allarme “E’ un’emergenza sanitaria globale”. Ecco come funziona (Di sabato 23 luglio 2022) Che dire? Dopo il Covid, e tutto quello che ne è seguito (e che in parte stiamo ancora ‘subendo’), ora all’orizzonte già si profila il nuovo ‘spauracchio sanitario’: il Vaiolo delle scimmie. A ‘promuoverlo’ in termini di pericolosità, è stato il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus il quale, oggi in conferenza stampa l’ha definito “l’emergenza sanitaria globale“. Questo perché, secondo un dettagliato report stilato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, attualmente si oltre 16mila casi in 75 Paesi. Vaiolo scimmie in Italia, Bassetti: “Nessuno vuole fare allarmismo, ma occhio a sottovalutare il problema” Riguardo all’incidenza dei casi nel nostro Paese, come spiega Bassetti, direttore della Clinica di malattie ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) Che dire? Dopo il Covid, e tutto quello che ne è seguito (e che in parte stiamo ancora ‘subendo’), ora all’orizzonte già si profila il nuovo ‘spauracchio sanitario’: il. A ‘promuoverlo’ in termini di pericolosità, è stato il direttore del, Tedros Adhanom Ghebreyesus il quale, oggi in conferenza stampa l’ha definito “l’emergenza“. Questo perché, secondo un dettagliato report stilato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, attualmente si oltre 16mila casi in 75 Paesi.in Italia, Bassetti: “Nessuno vuole fare allarmismo, ma occhio a sottovalutare il problema” Riguardo all’incidenza dei casi nel nostro Paese,spiega Bassetti, direttore della Clinica di malattie ...

