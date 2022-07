Vaiolo delle scimmie | l' Oms | Emergenza sanitaria internazionale

(Di sabato 23 luglio 2022) "Abbiamo un focolaio che si e' diffuso rapidamente in tutto il mondo, attraverso nuove modalita' di trasmissione, di cui sappiamo troppo poco e che soddisfa i criterinormative sanitarie ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - ilpost : L’OMS ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria internazionale - laviniaefarnese : RT @dottorbarbieri: ???? OMS: per vaiolo delle scimmie dichiarata emergenza sanitaria internazionale. - AndreaIbba16 : L'Oms ha dichiarato il vaiolo delle scimmie una 'emergenza sanitaria di interesse internazionale' -

Ilscimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. ...L'Organizzazione mondiale della Sanità ha deciso di lanciare il suo più alto livello di allerta per cercare di frenare la fiammata di contagi discimmie , che ha colpito 17 mila persone in 74 Paesi del mondo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa a Ginevra. 'Ho ...L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. L'annuncio è arrivato oggi dal Direttore generale dell'Oms, ...Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom ...