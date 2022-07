Vaiolo delle scimmie, l’Oms: “Emergenza sanitaria globale” (Di sabato 23 luglio 2022) Il Vaiolo delle scimmie è un’Emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si tratta del più alto livello di allerta dell’Oms. Ghebreyesus si è espresso in una conferenza stampa oggi 23 luglio. L’obiettivo dell’allerta che l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato è quello di cercare di contenere l’epidemia di Vaiolo delle scimmie. Una patologia che rischia di andarsi a sommare con la perdurante pandemia di Covid. E che finora ha colpito quasi 17mila persone in 74 paesi del mondo su 193. Foto Ansa/Epa Idrees Mohammed“Ho deciso di dichiarare un’Emergenza sanitaria pubblica di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 23 luglio 2022) Ilè un’. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si tratta del più alto livello di allerta del. Ghebreyesus si è espresso in una conferenza stampa oggi 23 luglio. L’obiettivo dell’allerta che l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato è quello di cercare di contenere l’epidemia di. Una patologia che rischia di andarsi a sommare con la perdurante pandemia di Covid. E che finora ha colpito quasi 17mila persone in 74 paesi del mondo su 193. Foto Ansa/Epa Idrees Mohammed“Ho deciso di dichiarare un’pubblica di ...

