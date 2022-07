Vaiolo delle scimmie | l’Oms | “E’ emergenza sanitaria globale” La situazione in Italia

ilpost : L’OMS ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria internazionale - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - RaiNews : 'Il rischio posto dal #vaiolodellescimmie è moderato a livello globale e in tutte le regioni, a eccezione dell'Euro… - aldo_rovi : @Agenzia_Ansa È sicuramente emergenza ....ma per i cervelli bacati,con i neuroni fallati e portati all'ammasso. Cre… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Vaiolo delle scimmie, l’Oms: “Emergenza sanitaria globale” -

Epidemia discimmie o monkeypox Roma, 23 luglio 2022 - L'Oms ha dichiarato ilscimmie emergenza sanitaria globale . È la massima allerta sanitaria che finora è stata decisa dall'...Sedicimila casi in 74 paesi in tre mesi sono troppi per un'epidemia. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che ilscimmie è un'"emergenza globale". Gli esperti convocati a Ginevra da giovedì per discutere del virus che causa soprattutto febbre e lesioni cutanee in realtà non erano riusciti a ...ROMA (ITALPRESS) - L'epidemia di vaiolo delle scimmie rappresenta 'un'emergenza sanitaria pubblica globale'. Lo ha annunciato il direttore ...Il rischio nel mondo è relativamente moderato a parte l’Europa dove è alto. Rezza: in Italia 407 casi con tendenza alla stabilizzazione. La situazione è sotto costante monitoraggio ma non si ritiene d ...