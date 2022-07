Vaiolo delle scimmie, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale (Di sabato 23 luglio 2022) L’epidemia di Vaiolo delle scimmie rappresenta “un’emergenza sanitaria pubblica globale”. Lo afferma in una nota il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. l’Oms ha diffuso una serie di raccomandazioni, tra le quali “intensificare le misure di sorveglianza e di sanità pubblica; rafforzare la gestione clinica e la prevenzione e il controllo delle infezioni negli ospedali e nelle cliniche; accelerare la ricerca sull’uso di vaccini, terapie e altri strumenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) L’epidemia dirappresenta “un’emergenzapubblica”. Lo afferma in una nota il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.ha diffuso una serie di raccomandazioni, tra le quali “intensificare le misure di sorveglianza e di sanità pubblica; rafforzare la gestione clinica e la prevenzione e il controlloinfezioni negli ospedali e nelle cliniche; accelerare la ricerca sull’uso di vaccini, terapie e altri strumenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

