Vaiolo delle scimmie | l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale In Europa il livello di rischio è «alto»

(Di sabato 23 luglio 2022) Ilè da considerarsi un’emergenza: lo hato l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). La decisione è stata assunta al termine della seconda riunione del comitato di emergenza delincentrata sul monitoraggio del virus. «I casi nel mondo sono in continua crescita», come spiegato dal direttore generale del, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Sono stati segnalati oltre 16.000 casi in 75 Paesi, mentre i morti a causa del virus sono stati 5». Attualmente a, oltre al, esistono altre due emergenze sanitarie con lo stessodi allarme: la pandemia di ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - TgLa7 : #Oms: allerta massima per vaiolo delle scimmie a seguito di aumento dei casi - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - GPTurchi : RT @Corvelva: ?? Il gruppo di esperti dell'OMS ha votato 9 a 6 CONTRO la dichiarazione di emergenza per il vaiolo delle scimmie. Il capo d… - Vittoriog82 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA -

Oltre 16mila casi in 75 Paesiscimmie, l'Organizzanizzazione mondiale della Sanità dichiara "l' emergenza sanitaria globale ". In una conferenza stampa, il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha riferito che ...L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso il suo massimo livello di allerta per cercare di contenere l'epidemia discimmie, che ha colpito quasi 17.000 persone in 74 Paesi. Lo ha annunciato il direttore generale. "Ho deciso di dichiarare un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", ha ...'Abbiamo un focolaio che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, attraverso nuove modalità di trasmissione, di cui sappiamo troppo poco e che soddisfa i criteri delle normative sanitarie internazi ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità nella giornata di oggi, 23 luglio 2022, ha emesso il suo massimo livello di allerta per cercare di contenere l’epidemia di vaiolo delle scimmie, che ha colpito c ...