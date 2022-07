Vaiolo delle scimmie, l’Oms dichiara l’«emergenza sanitaria globale». Bassetti: «Numeri impressionanti» (Di sabato 23 luglio 2022) l’Oms dichiara il Vaiolo delle scimmie «emergenza sanitaria globale». La decisione è stata assunta direttamente dal direttore generale, Tedros Ghebreyesus, dopo che il Comitato d’emergenza dell’Organizzazione, chiamato a esprimersi, aveva decretato a maggioranza che non lo è (8 voti contro 6). L’ultima parola spettava però al Dg, che ha deciso diversamente e al quale, dopo le conclusioni del comitato, l’epidemiologo Usa, Eric Feigl-Ding, aveva rivolto un appello via Twitter: «Per favore, fai la cosa giusta». Oltre 16mila casi in 75 Paesi: il Vaiolo delle scimmie è diventato emergenza globale Dando notizia in conferenza stampa della sua decisione, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022)il». La decisione è stata assunta direttamente dal direttore generale, Tedros Ghebreyesus, dopo che il Comitato d’dell’Organizzazione, chiamato a esprimersi, aveva decretato a maggioranza che non lo è (8 voti contro 6). L’ultima parola spettava però al Dg, che ha deciso diversamente e al quale, dopo le conclusioni del comitato, l’epidemiologo Usa, Eric Feigl-Ding, aveva rivolto un appello via Twitter: «Per favore, fai la cosa giusta». Oltre 16mila casi in 75 Paesi: ilè diventatoDando notizia in conferenza stampa della sua decisione, ...

