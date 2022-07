Vaiolo delle scimmie, colpiti anche i bambini: primi casi negli Usa, ecco come stanno (Di sabato 23 luglio 2022) Per la prima volta, negli Stati Uniti , tra i contagiati dal Vaiolo delle scimmie ci sono anche dei bambini: uno in California e un neonato che non risiede negli Usa. I due casi non sono correlati e, ... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022) Per la prima volta,Stati Uniti , tra i contagiati dalci sonodei: uno in California e un neonato che non risiedeUsa. I duenon sono correlati e, ...

