Vaiolo delle scimmie, allarme Oms: 'È emergenza sanitaria globale' (Di sabato 23 luglio 2022) Nessun terrore ma le malattie infettive sono destinate ad aumentare, complice la globalizzazione e la facilità degli spostamenti. Il Vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha ... Leggi su globalist (Di sabato 23 luglio 2022) Nessun terrore ma le malattie infettive sono destinate ad aumentare, complice la globalizzazione e la facilità degli spostamenti. Ilè un'. Lo ha ...

MinisteroSalute : .@WHO ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale. Rezza: 'Attivato monitoraggio, massima att… - ilpost : L’OMS ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria internazionale - TgLa7 : #Oms: allerta massima per vaiolo delle scimmie a seguito di aumento dei casi - DaniDur : RT @RobbyDreamer: ?? Il gruppo di esperti dell'OMS ha votato 9 a 6 CONTRO la dichiarazione di emergenza per il vaiolo delle scimmie. Il ca… - Rebecca83998268 : @Adnkronos PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE TRUF… -