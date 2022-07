"Va più veloce senza governo": il clamoroso ribaltone che zittisce le "vedove" di Draghi (Di sabato 23 luglio 2022) I dossier da chiudere quanto prima in Parlamento per rispettare le scadenze concordate con la Ue assieme all'agenda del Pnrr sono diversi. A cominciare dalla legge sulla concorrenza, con la pletora di punti di frizione che ne hanno fermato per mesi la discussione e l'approvazione. Dai taxi alle spiagge fino alla scuola e ai tribunali. Come ha chiarito ieri lo stesso Draghi, dopo che dal Quirinale il capo dello Stato aveva annunciato lo scioglimento delle Camere, «ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro», aggiungendo: «Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia». Naturalmente. senza dimenticare «l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche per favorire il lavoro del governo che ci succederà», ha concluso il premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) I dossier da chiudere quanto prima in Parlamento per rispettare le scadenze concordate con la Ue assieme all'agenda del Pnrr sono diversi. A cominciare dalla legge sulla concorrenza, con la pletora di punti di frizione che ne hanno fermato per mesi la discussione e l'approvazione. Dai taxi alle spiagge fino alla scuola e ai tribunali. Come ha chiarito ieri lo stesso, dopo che dal Quirinale il capo dello Stato aveva annunciato lo scioglimento delle Camere, «ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro», aggiungendo: «Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia». Naturalmente.dimenticare «l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche per favorire il lavoro delche ci succederà», ha concluso il premier ...

