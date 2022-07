Usa | Trump | mi vogliono danneggiare perché sto con gli americani

(Di sabato 23 luglio 2022) "Micosì non potrò più rappresentarvi". Lo ha detto Donaldnel corso di un comizio in Arizona riferendosi alla commissione di indagine del 6 gennaio. L'ex presidente si è ...

fattoquotidiano : Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex stratega di Trump: “Persa una battaglia, ma vinceremo la gu… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - fanpage : ??Ultim’ora - È morta Ivana Trump - Paola222006421 : RT @fattoquotidiano: Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex stratega di Trump: “Persa una battaglia, ma vinceremo la guerr… - le_opinioni : RT @fattoquotidiano: Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex stratega di Trump: “Persa una battaglia, ma vinceremo la guerr… -

Ai fischi dalla folla per Crane,ha risposto: "però io vi piaccio e siete con me" "Se dovessi annunciare che non mi candiderò mai più le indagini su di me si fermerebbero subito. Mi ...- L'ex stratega del tycoon è colpevole di oltraggio al Congresso: si era rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill. rischia da 30 giorni a due anni di ..."Mi vogliono danneggiare così non potrò più rappresentarvi". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Arizona riferendosi alla commissione di indagine del 6 gennaio. (ANSA) ...“Abbiamo perso una battaglia, ma vinceremo la guerra“, ha detto fuori dal tribunale. “Io sto con Trump e con la costituzione”, ha aggiunto. Accanto a lui il suo legale che preannunciato un possibile ...