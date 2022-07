Usa, Jill Biden in crisi di popolarità brutto segno per il marito (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – La ‘first lady’ degli Stati Uniti, Jill Biden, è in crisi di popolarità da tempo. Ma una serie di recenti gaffes non ha fatto che peggiorare la situazione. Un segno che conferma le difficoltà dell’Amministrazione in vista delle elezioni di midterm, scrive il Washington Post. Jill Biden, la più ‘politica’ fra le recenti inquiline della Casa Bianca, ha associato la diversità della comunità latinoamericana all’unicità dei tacos per colazione a una conferenza dei Latinos a San Antonio. Ha poi pronunciato “bodegas” “Bogihdahs”, nella stessa frase e alla stessa conferenza. A una raccolta fondi del Democratic National Committee a Nantucket, ha espresso frustrazione per lo stallo in cui si trova l’agenda interna del marito. “Aveva così tante ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – La ‘first lady’ degli Stati Uniti,, è indida tempo. Ma una serie di recenti gaffes non ha fatto che peggiorare la situazione. Unche conferma le difficoltà dell’Amministrazione in vista delle elezioni di midterm, scrive il Washington Post., la più ‘politica’ fra le recenti inquiline della Casa Bianca, ha associato la diversità della comunità latinoamericana all’unicità dei tacos per colazione a una conferenza dei Latinos a San Antonio. Ha poi pronunciato “bodegas” “Bogihdahs”, nella stessa frase e alla stessa conferenza. A una raccolta fondi del Democratic National Committee a Nantucket, ha espresso frustrazione per lo stallo in cui si trova l’agenda interna del. “Aveva così tante ...

libellula58 : La first lady ucraina incontra Joe e Jill Biden a Washington. Poi parla al Congresso Usa: “Più aiuti per combattere… - ParliamoDiNews : La first lady ucraina incontra Joe e Jill Biden a Washington. Poi parla al Congresso Usa: `Più aiuti per combattere… - Gianl1974 : essere in un paese dove questo è possibile. Ma ora sono in negli USA solo perché questo diventi possibile e in Ucra… - Nicola23453287 : RT @cristianocarocc: Jill Biden, la First Lady USA, gareggia come gaffes come il marito Joe : parlando in un comizio in Arizona ha detto ch… - Alessan19274511 : RT @cristianocarocc: Jill Biden, la First Lady USA, gareggia come gaffes come il marito Joe : parlando in un comizio in Arizona ha detto ch… -