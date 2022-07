Usa | Bannon attacca | dai democratici una guerra ideologica

(Di sabato 23 luglio 2022) Istanno conducendo una "che non possiamo perdere. Nei prossimi due anni c'è in gioco il destino del paese". Lo afferma Stephen, l'ex stratega di Donald Trump ...

fattoquotidiano : Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex stratega di Trump: “Persa una battaglia, ma vinceremo la gu… - MIBrutus : RT @jacopo_iacoboni: La condanna di Bannon, per la Commissione Usa fu lui l’agit prop dell’insurrezione del 6 gennaio. Trump, Steve e l’Ita… - NovecentoV : RT @fattoquotidiano: Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex stratega di Trump: “Persa una battaglia, ma vinceremo la guerr… - Marte7983 : RT @fattoquotidiano: Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex stratega di Trump: “Persa una battaglia, ma vinceremo la guerr… - claudia_bilotti : RT @jacopo_iacoboni: La condanna di Bannon, per la Commissione Usa fu lui l’agit prop dell’insurrezione del 6 gennaio. Trump, Steve e l’Ita… -

In un'intervsita a Fox,si dice fiducioso sulla possibilità che il verdetto della giuria possa essere ribaltato: la legge "è dalla mia parte e contro la commissione" sul 6 gennaio. . 23 luglio ...- L'ex stratega del tycoon è colpevole di oltraggio al Congresso: si era rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill. rischia da 30 giorni a due anni di ...I democratici stanno conducendo una "guerra ideologica che non possiamo perdere. Nei prossimi due anni c'è in gioco il destino del paese". Lo afferma Stephen Bannon, l'ex stratega di Donald Trump colp ...Si è rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta sull’assalto del 6 gennaio a Capitol Hill. Per questa ragione Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è colpevole di oltraggio ...