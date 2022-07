Uomini e Donne | vi ricordate di Costantino Vitagliano? Ecco che fine ha fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 luglio 2022) Forse ve lo ricorderete per il film Troppo Belli e diverse comparsate in noti programmi tv. Stiamo parlando di, noto al grande pubblico come. Nato a Milano il 10 giugno 1974,è diventato in breve un personaggio televisivo di grande notorietà. Ex modello e in seguito attore, l'abbiamo visto anche nel ruolo di tronista per il noto programma di Maria de Filippi, che per prima ha creduto in lui. La regina della televisione italiana l'ha lanciato nel calderone televisivo e, in men che non si dica,l'ha ripagata della fiducia. Ma cosa fa oggi, che dalla tv è scomparso?: il debutto aOltre al mondo dello spettacolo, ...