Uomini e Donne, l’ex tronista che avuto una storia con Noemi Bocchi sbotta sui social: “Dichiarazioni mai rilasciate, valuto azioni legali” (Di sabato 23 luglio 2022) Qualche giorno fa avevamo riportato la notizia riguardante un ex tronista di Uomini e Donne nel passato di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti. Sembrerebbe infatti, che la donna abbia avuto tanti anni fa una storia d’amore con Gianfranco Apicerni, ex volto del dating show di Maria De Filippi, oggi postino a C’è posta per te. Nel nostro articolo avevamo riportato anche le Dichiarazioni che avrebbe fatto lo stesso Apicerni al settimanale di Cairo Editore, Di Più. Poche ore fa però è arrivata la secca smentita dell’ex protagonista di Uomini e Donne. L’uomo, in una storia Instagram, ha dichiarato di non aver mai rilasciato nessuna intervista. I ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 luglio 2022) Qualche giorno fa avevamo riportato la notizia riguardante un exdinel passato di, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti. Sembrerebbe infatti, che la donna abbiatanti anni fa unad’amore con Gianfranco Apicerni, ex volto del dating show di Maria De Filippi, oggi postino a C’è posta per te. Nel nostro articolo avevamo riportato anche leche avrebbe fatto lo stesso Apicerni al settimanale di Cairo Editore, Di Più. Poche ore fa però è arrivata la secca smentita delprotagonista di. L’uomo, in unaInstagram, ha dichiarato di non aver mai rilasciato nessuna intervista. I ...

