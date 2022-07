Uomini e Donne, Ida Platano incanta i fan: “Mai vista così!” (Di sabato 23 luglio 2022) Ida Platano, amatissima dama del trono over di Uomini e Donne, è senza dubbio anche una delle più seguite e attive su Instagram. E proprio sul popolare social, l’amica di Gemma Galgani in queste ore si mostrata a dir poco raggiante. Il dolore per l’ennesimo tentativo fallito di riavvicinamento all’ex Riccardo Guarnieri sembra svanito nel nulla e Ida è più serena che mai. Uomini e Donne, ex tronista scomparsa da quattro mesi: era perseguitata C'è grande preoccupazione tra i fan, che non capiscono come mai la ragazza non si sia mai più mostrata sui social Uomini e Donne, Ida Platano sexy su Instagram: mai così prima Nelle ultime storie pubblicate ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 luglio 2022) Ida, amatissima dama del trono over di, è senza dubbio anche una delle più seguite e attive su Instagram. E proprio sul popolare social, l’amica di Gemma Galgani in queste ore si mostrata a dir poco raggiante. Il dolore per l’ennesimo tentativo fallito di riavvicinamento all’ex Riccardo Guarnieri sembra svanito nel nulla e Ida è più serena che mai., ex tronista scomparsa da quattro mesi: era perseguitata C'è grande preoccupazione tra i fan, che non capiscono come mai la ragazza non si sia mai più mostrata sui social, Idasexy su Instagram: mai così prima Nelle ultime storie pubblicate ...

