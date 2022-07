Uno studente universitario si è ucciso perché temeva di perdere la borsa di studio (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Uno studente di 30 anni della facoltà di Medicina in inglese si è ucciso nel collegio dell'Università di Pavia. È successo mercoledì ma se ne è avuta notizia solo venerdì dopo che il quotidiano ‘La Provincia Pavese' ha pubblicato alcuni passaggi di una lettera che aveva inviato al giornale e al Rettore. Alla lettera ha allegato anche degli studi sulla depressione e sui tempi per conseguire una laurea. Nella missiva al Rettore il giovane uomo, iscritto al terzo anno, manifesta la sua preoccupazione di perdere il diritto alla borsa di studio e quindi la possibilità di conservare un posto nell'alloggio dell'ateneo dopo che sono state introdotte alcune modifiche al regolamento in senso restrittivo. E cita l'articolo 34 della Costituzione sull'impegno della Repubblica a “rendere effettivo” il diritto ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Unodi 30 anni della facoltà di Medicina in inglese si ènel collegio dell'Università di Pavia. È successo mercoledì ma se ne è avuta notizia solo venerdì dopo che il quotidiano ‘La Provincia Pavese' ha pubblicato alcuni passaggi di una lettera che aveva inviato al giornale e al Rettore. Alla lettera ha allegato anche degli studi sulla depressione e sui tempi per conseguire una laurea. Nella missiva al Rettore il giovane uomo, iscritto al terzo anno, manifesta la sua preoccupazione diil diritto alladi studio e quindi la possibilità di conservare un posto nell'alloggio dell'ateneo dopo che sono state introdotte alcune modifiche al regolamento in senso restrittivo. E cita l'articolo 34 della Costituzione sull'impegno della Repubblica a “rendere effettivo” il diritto ...

