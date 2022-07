Una Vita, anticipazioni 24 luglio 2022: una cocente delusione (Di sabato 23 luglio 2022) Il piccolo Moncho andrà incontro ad una cocente delusione nella puntata Una Vita in onda il 24 luglio 2022 per via di suo nonno Ramon. Quest'ultimo avrebbe dovuto prendere parte ad una merenda con lui organizzata da Fabiana, ma si tirerà indietro. Nel frattempo, Liberto e le sorelle Rubio riceveranno una pessima notizia. Una Vita, trama 24 luglio 2022: Moncho rimane molto deluso da suo nonno Ramon Ramon faticherà a passare del tempo con suo nipote Moncho per via del fatto che gli ricorda troppo il suo defunto figlio Antoñito. L'uomo è arrivato persino a lasciargli un regalo e ad andare via di casa pur di non incontrarlo. Tuttavia, la sera rincaserà e cercherà di instaurare un dialogo con il piccolo, il quale, gli mostrerà con entusiasmo un disegno ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 23 luglio 2022) Il piccolo Moncho andrà incontro ad unanella puntata Unain onda il 24per via di suo nonno Ramon. Quest'ultimo avrebbe dovuto prendere parte ad una merenda con lui organizzata da Fabiana, ma si tirerà indietro. Nel frattempo, Liberto e le sorelle Rubio riceveranno una pessima notizia. Una, trama 24: Moncho rimane molto deluso da suo nonno Ramon Ramon faticherà a passare del tempo con suo nipote Moncho per via del fatto che gli ricorda troppo il suo defunto figlio Antoñito. L'uomo è arrivato persino a lasciargli un regalo e ad andare via di casa pur di non incontrarlo. Tuttavia, la sera rincaserà e cercherà di instaurare un dialogo con il piccolo, il quale, gli mostrerà con entusiasmo un disegno ...

