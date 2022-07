Una sinistra che nega se stessa ha il 'dovere' di perdere: lezioni da Berlino (Di sabato 23 luglio 2022) A Berlino, splendida città - capitale proiettata nel futuro, c'è una visita obbligata: quella al Jüdisches Museum, il Museo ebraico. E' un viaggio nel tempo e nella rivisitazione che la Germania ha ... Leggi su globalist (Di sabato 23 luglio 2022) A, splendida città - capitale proiettata nel futuro, c'è una visita obbligata: quella al Jüdisches Museum, il Museo ebraico. E' un viaggio nel tempo e nella rivisitazione che la Germania ha ...

Giorgiolaporta : Dopo 2 anni di #pandemia e dopo che dal 2013 la #sinistra ha tagliato 34 miliardi di spesa sanitaria, parlateci di… - fattoquotidiano : “L’agenda Draghi di cui parla Enrico Letta è per il Pd una via esplicita di suicidio assistito. Lo stato del Paese… - sandrogozi : ????????Ispirandoci a @RenewEurope , dobbiamo costruire Renew Italia: una nuova alleanza centrale, riformatrice e liber… - SereDomenici : RT @AdmiralReloade1: @SereDomenici La sinistra conta di vincere di nuovo e portarci alla guerra civile! La propaganda l'hanno ancora in man… - paolo_capriotti : @Marco13111975 @tavano_anna @lodamar7 @spighissimo Tra l'altro ho scritto 'una ripresa a sinistra' non una risposta… -