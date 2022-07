Una malinconica domenica

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 23 luglio 2022) Di Vincenzo Calafiore “…. Sono nato in un giorno che non ricordo. Poi, e non ricordo quando, presi una matita e cominciai a scrivere ….. non ho più smesso! “ Vincenzo Calafiore Dammi amore, me ne basterebbe un bicchiere, per ubriacarmi d’amore. Per non smettere di vivere e cadere in questa vita oscillante, per non dovermi difendere da nessuno, di avere paura del prossimo venire. Aiutami a vivere. Ho il mio contratto con la vita scritto sulla mia pelle, per non dimenticare di amare e se proverai a leggerlo non vi troverai parole come odio, rancore, cupidigia, e l’ho firmato col mio nome, per restare, rimanere ciò che sono a ogni costo. Vorrei ci fosse un tempo, un luogo, per incontrarti, una data! Per diventare amore, sogno,musica, canzone. Una canzone che non ci faccia dimenticare. Ma la vita sai, a volte ti travolge, come un mare in tempesta, o ti lascia su una spiaggia ...