Una donna ha estorto all'ex amante 30 mila euro per non rivelare la loro storia (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Una donna ha estorto all'ex amante tra i 20 e i 30 mila euro per non rivleare la loro storia. La polizia di Fondi l'ha arrestata per estorsione, atti persecutori e diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. La vittima è un imprenditore del luogo che ha denunciato la donna - conosciuta alla polizia - dopo l'ennesimo episodio vessatorio, avvenuto nel mese scorso. Durante gli ultimi cinque anni, la vittima ha riferito di avere subito ricatti ed estorsioni per una somma tra 20 mila e 30 mila euro, poiché minacciato dalla donna di rivelare la loro relazione precedente. Oggetto dei comportamenti persecutori anche la figlia, insultata e vittima ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Unahaall'extra i 20 e i 30per non rivleare la. La polizia di Fondi l'ha arrestata per estorsione, atti persecutori e diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. La vittima è un imprenditore del luogo che ha denunciato la- conosciuta alla polizia - dopo l'ennesimo episodio vessatorio, avvenuto nel mese scorso. Durante gli ultimi cinque anni, la vittima ha riferito di avere subito ricatti ed estorsioni per una somma tra 20e 30, poiché minacciato dalladilarelazione precedente. Oggetto dei comportamenti persecutori anche la figlia, insultata e vittima ...

SimoPillon : Ondeggiamo tra la lotta al patriarcato e il gender fluid LGBTQERTY ma ancora ci commuoviamo quando un uomo si ingin… - rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - WeCinema : Michael è un attore disoccupato, così è costretto ad adottare l'identità di donna per ottenere la parte in un film.… - GiannaSalerno8 : @Thewolf902 @bigboobslandia Non è una donna - sulsitodisimone : Una donna ha estorto all'ex amante 30 mila euro per non rivelare la loro storia -