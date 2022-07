Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato alla schiena durate una rissa nel Novarese

(Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Una lite tra adolescenti degenerata in una sanguinosa. È accaduto venerdì sera in un parco pubblico a Oleggio, in provincia di Novara. Secondo quanto si apprende, due ragazzi, entrambi minorenni, hanno litigato venendo poi alle mani. A un tratto è spuntato un coltello, e uno dei due ragazzi, di 15, èferito. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso il ragazzo e lo ha portato all'ospedale Maggiore di Novara in codice giallo. Sui fatti indagano i carabinieri. L'aggressore è giàidentificato: sarà denunciatoprocura dei minori di Torino per lesioni personali.

A un tratto è spuntato un coltello, e uno dei due ragazzi, di 15, è stato ferito alla schiena. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso il ragazzo e lo ha portato all'