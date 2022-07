Un 91enne scomparso da tre giorni nel genovese è stato ritrovato sano e salvo

Leggi su agi

(Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Se ne erano perse le tracce dalla tarda serata di mercoledì scorso: alle 10.30 di stamane Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e volontari nella frazione di Santa Giulia di Lavagna ha rintracciato Antonio Musico, 91 anni. I familiari, preoccupati anche perché l'uomo soffre di vuoti di memoria, avevano immediatamente lanciato l'allarme, sporgendo denuncia di scomparsa ai carabinieri di Lavagna, che avevano provveduto ad attivare il piano provinciale di ricerca di persone scomparse. Èquindi costituito un posto di comando avanzato con la ricerca in campo, coordinato e diretto dai Vigili del Fuoco di Chiavari e di Genova. Per le ricerche sono stati utilizzati anche i droni e i cani molecolari dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco. L'anziano ètrovato questa mattina vivo in una zona boschiva impervia, in discrete ...