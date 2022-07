Ultime Notizie – Ucraina | “1 000 soldati russi accerchiati a Kherson”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 23 luglio 2022) Oltre 1.000sono stati circondati dalle forze ucraine nella regione di, nell’meridionale. A riferirlo sono le autorità ucraine. Il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, ha affermato che a seguito di un tentativo fallito, ieri, delle truppe russe di sfondare le linee ucraine, isono stati colti in un “accerchiamento tattico” non lontano dal villaggio di Vysokopillya. L’esercito ucraino ha recentemente lanciato diverse controffensive contro le forze russe occupanti nella regione di, che è stata in gran parte sotto il controllo di Mosca da quando il Cremlino ha lanciato la sua invasione a febbraio.ha assistito a ripetute manifestazioni anti-russe negli ultimi mesi e persino ad attacchi ...