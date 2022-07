Ultime Notizie – Sanremo 2023, Morandi co-conduttore: “Trascinato da Amadeus” (Di sabato 23 luglio 2022) “Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata di Amadeus di una ventina di giorni fa. Mi ha detto ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu, facciamo la conduzione insieme, ci inventiamo delle cose simpatiche’ e io mi sono lasciato trascinare perché amo Sanremo. Vediamo cosa succede”. Gianni Morandi ha parlato così della sua coconduzione del prossimo festival di Sanremo, durante il collegamento con ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. A Maurizio Costanzo che suggeriva “ma pensa se tu Gianni Morandi andassi in una casa a seguire Sanremo insieme a una famiglia”, Morandi ha risposto: “Questa è una bella idea, me la scrivo”. Carlotta Quadri ha aggiunto: “Sarebbe bello magari uscire da una casa davanti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 23 luglio 2022) “Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata didi una ventina di giorni fa. Mi ha detto ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu, facciamo la conduzione insieme, ci inventiamo delle cose simpatiche’ e io mi sono lasciato trascinare perché amo. Vediamo cosa succede”. Gianniha parlato così della sua coconduzione del prossimo festival di, durante il collegamento con ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. A Maurizio Costanzo che suggeriva “ma pensa se tu Gianniandassi in una casa a seguireinsieme a una famiglia”,ha risposto: “Questa è una bella idea, me la scrivo”. Carlotta Quadri ha aggiunto: “Sarebbe bello magari uscire da una casa davanti ...

