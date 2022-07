Ultime Notizie – Al San Benedetto International Film Fest il docufilm ‘Federica’ prodotto da UltimoTv

(Di sabato 23 luglio 2022) Lunedì 25 luglio alle ore 21:00 al Sanverrà presentato il Docu“Federica” di Ambrogio e Niccolò Crespi. La kermesse, che ha come mission, spiega una nota, il progetto di favorire la diffusione del cinema con spirito di cooperazione e dialogo affinché possa essere veicolo di conoscenza, integrazione e riflessione di codici antropici, culturali, sociali atti a favorire una coscienza globale per affrontare la complessità della società moderna, apre questa la sesta edizione ospitando la storia di Federica Calà, una ragazzina siciliana di 13 anni affetta da una rarissima malattia genetica, la Smard1, atrofia muscolare spinale con distress respiratorio, malattia di cui soffrono, in Italia, solamente 8 bambini. Il documentario, fuori concorso, è stato ...

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - filippods68 : Credevano davvero che Putin si facesse intimorire da 4 scappati di casa ,da un cocainomane ,da un vecchio rimbambit… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 12:10 - #Ultime #Notizie #23-07-2022 #12:10 -

Il Sole 24 ORE

Epilogo a lieto fine per i tre commercianti italiani senza licenza, tutti napoletani, arrestati dalla polizia delle Bahamas per avere venduto beni senza avere le necessarie autorizzazioni e, per ...Secondo lenovità, Spider - Man: Freshman Year vedrà l'introduzione di diversi personaggi, come Charlie Cox , Amadeus Cho, Harry Osborn, Nico Minuro, The Unicorn, Chameleon, Scorpion, Speed ... Ucraina ultime notizie. Missili russi su infrastruttura ferroviaria, vittime Hubert Matt è morto giovedì durante i lavori di ristrutturazione di casa, cadendo da un balcone del secondo piano. E' stato lui ad avviare i figli al mondo dello sci.Dopo l’omicidio di Leonardo Muratovic, ucciso ad Anzio, fuori il locale la Bodeguita, i militari stanno continuando a passare al setaccio tutte le zone e il bilancio degli ultimi serrati controlli ...