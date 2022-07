UFFICIALE – Ascacíbar è il nuovo mediano della Cremonese

Leggi su 11contro11

(Di sabato 23 luglio 2022) Laha resoda pochi minuti l’ingaggio di Santiago Lionel, centrocampista argentino classe 1997, proveniente dall’Herta Berlino. Ilrinforzo internazionale del club lombardo va così ad aggiungersi agli altri colpi già formalizzati in questa sessione di mercato estiva (su tutti Vásquez, Pickel e Radu). La formula concordata fraed Herta Berlino è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto (le cifre non sono ancora state comunicate).è un, dotato di una buona capacità di impostazione e con spiccate caratteristiche difensive. In patria è cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes, con cui ha debuttato in prima squadra durante la stagione 2016/17. Nell’agosto dello stesso 2017 si è trasferito allo ...