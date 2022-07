Udinese, Rodrigo Becao operato per ridurre la frattura al naso (Di sabato 23 luglio 2022) L’Udinese Calcio fa sapere tramite una nota ufficiale che, nella mattinata di sabato 23 luglio, “Rodrigo Becao è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali riportata in seguito al calcio in pieno viso subito nella gara contro il Bayer Leverkusen“. “L’operazione, eseguita a Trieste dal Professor Massimo Robiony, è perfettamente riuscita“, si legge in conclusione di nota. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) L’Calcio fa sapere tramite una nota ufficiale che, nella mattinata di sabato 23 luglio, “è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delladelle ossa nasali riportata in seguito al calcio in pieno viso subito nella gara contro il Bayer Leverkusen“. “L’operazione, eseguita a Trieste dal Professor Massimo Robiony, è perfettamente riuscita“, si legge in conclusione di nota. SportFace.

