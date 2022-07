Ucraina | Zelensky ringrazia gli Usa per invio armi più potenti

(Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos/Dpa) - Il presidente ucraino Volodymyrhato gli Stati Uniti per aver intensificato la loro assistenza militare grazie le prossime consegne di altri lanciarazzi, veicoli e droni. "Grazie presidente Biden per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa per l'- ha twittatoe di fondamentale importanza salveranno la vita dei nostri soldati, accelereranno la liberazione della nostra terra dall'aggressore russo. Apprezzo l'amicizia strategica tra le nostre nazioni. Insieme per la vittoria!" La Casa Bianca ha annunciato ulteriori invii dipesanti inper un valore di circa 270 milioni di dollari, portando l'assistenza militare totale al Paese a 8,2 miliardi di dollari ...

GiovaQuez : Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colp… - Agenzia_Ansa : 'Sinceramente grato a Mario Draghi per l'incrollabile sostegno all'Ucraina nel combattere contro l'aggressione russ… - RaiNews : Putin 'ci ha invaso senza colloqui, ha ucciso delle persone, ha creato 12 milioni di profughi e adesso dice che l'U… - MiaomiaoCh : RT @ultimenotizie: Ogni giorno, al fronte in #Ucraina, muoiono trenta soldati dell'esercito di Kiev e altri 250 rimangono feriti. Lo ha dic… - brunoforesi : RT @larsenfede: Zelensky aveva chiesto di intervenire virtualmente al recente vertice del Mercosur, ma i paesi dell’organizzazione hanno pr… -

Il presidente ucraino, Volodymyr, ha ringraziato l'omologo degli Stati Uniti, Joe Biden , per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa destinati all'. Come scritto dasu Twitter, tale aiuto sarà "di f ondamentale importanza , armi potenti salveranno la vita dei nostri militari, accelereranno la liberazione della nostra terra dall'...non ha rivelato le perdite militari totali dell'dall'inizio della guerra, ma ha affermato che sono molto inferiori a quelle subite dalla Russia. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT ...Kiev, 23 lug. (Adnkronos/Dpa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per aver intensificato la loro assistenza ...La Casa Bianca annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Il pacchetto include sistemi missilistici e centinaia di droni tattici.