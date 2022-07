Ucraina | Usa confermano 2 suoi combattenti morti nel Donbass

(Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Gli Stati Uniti hanno riferito questo che duecittadini sononella regione del, nell'orientale, mentre combattevano dalla partecontro le truppe russe. "Possiamo confermare la recente morte di due cittadini statunitensi nella regione del Donbas in", ha detto ad ABC News un portavoce del Dipartimento di Stato. Le autorità statunitensi hanno affermato di essere "in contatto con le famiglie e di fornire tutta l'assistenza consolare possibile".

Ma il conflitto si annuncia ancora lungo: gli Usa pronti a stanziare altri 270 milioni di dollari di aiuti militari... La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al giorno numero 150, caratterizzato anch'esso da vari scontri a fuoco già dalle prime ore del mattino: si sono udite forti esplosi a Mykolaiv e Sloviansk, do ...