BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Zelensky: preveniamo catastrofe mondiale. Prezzi in calo - filippods68 : Credevano davvero che Putin si facesse intimorire da 4 scappati di casa ,da un cocainomane ,da un vecchio rimbambit… - MrLin27 : Ucraina ultime notizie. Missili russi su ferrovie e porto di Odessa, vittime - Missili russi sul porto di Odessa, v… - luca_cangemi : Qualche giorno una fonte di una certa attendibilità, @CaraccioloLucio ci ha spiegato: 1-l' #Ucraina è uno stato eco… - JoeVasapollo : RT @danilotwtts: Ritorno alla 'normalità' Le ricerche degli italiani nelle ultime 4h su @googleitalia - #Calciomercato ?? - #COVID ??? -… -

... il giorno dopo lo scoppio della guerra in, con la redazione costretta di fatto a rifare da ... Leparole scritte, all'ultimo giorno del lavoro di Mario Pappagallo, furono: "Le uniche cose ...Londra, 23 lug. " "Aspri combattimenti si sono svolti nelle48 ore mentre le forze ucraine continuano la loro offensiva contro le forze russe nella ...cercando di rallentare l'offensiva...L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa, colpendo anche il porto commerciale. Punto cruciale per l'accordo sul grano firmato ieri a Istanbul. Secondo ...Gli Stati Uniti hanno promesso più aiuto militare per l'Ucraina, come i droni. Gli Stati Uniti stanno studiando se inviare aerei da combattimento perché i combattimenti infuriavano nel paese a cinque ...