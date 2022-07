Ucraina | missili sul porto di Odessa Zelensky | «Mosca non vuole applicare l’accordo sul grano» – Il video

(Di sabato 23 luglio 2022) «È il modo che ha trovatoper non attuaresul» firmato ieri a Istanbul con le Nazioni Unite. Così il presidente ucraino Volodymyrha commentato l’attaccostico russo di questa mattina, 23 luglio, suche ha colpito anche ilcommerciale, cruciale per la questione del. «Questo dimostra solo una cosa: non importa cosa dica o prometta la Russia,troverà il modo di non attuarlo», ha dettocitato dal Guardian. Anche la Turchia si è detta «preoccupata» per i bombardamenti alla città portuale. «Il fatto che un incidente del genere sia accaduto subito dopoche abbiamo raggiunto ieri ci preoccupa davvero», ha dichiarato il ministro ...

L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale

Missili russi hanno colpito un impianto di lavorazione del grano nel porto di Odessa. Lo ha riferito un portavoce dell'aviazione. Guerra in Ucraina: l'attacco russo al porto di Odessa preoccupa la Turchia e l'Onu. Zelensky: "Putin non rispetterà l'accordo sul grano".