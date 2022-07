Ucraina | missili sul porto commerciale di Odessa Kiev | “Ecco come la Russia rispetta gli accordi”

riotta : Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate d… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, che è cr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Due americani che si pensa combattessero per l'Ucraina sono morti nel Donbass. Prosegue l'offensiva dell'… - ernluccar : RT @agambella: Almeno 2 missili Kh-101 russi a segno su infrastrutture del porto di Odessa. Le batterie della difesa aerea ucraina sembrano… - Enzoinformation : RT @EnricoFaraboll1: ????????Conseguenze dello scoppio su Odessa Le voci che dicevano che erano stati colpiti i depositi di grano sono false.… -

Il Sole 24 ORE

...contro i sistemi di difesa aerea che gli Stati Uniti e i Paesi della NATO hanno fornito all',... Lo Shahed 191 trasporta dueSadid - 1, ha una velocità di 300 km/h, opera autonomamente per ...Lo ha affermato Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell'Aeronautica militare dell'. 'In realtà duesono stati abbattuti mentre altri due hanno colpito le infrastrutture portuali. È ... Ucraina ultime notizie. Missili russi su porto di Odessa. Zelensky: Mosca non vuole applicare ... Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Roma, 23 lug. (askanews) - "Il giorno dopo l'accordo sull'export di grano dai porti dell'Ucraina, missili russi colpiscono Odessa per fermare la guerra e per scongiurare la catastrofe della fame per ...