Ucraina | missili russi contro Odessa dopo firma accordo su export grano

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) –il giornola, da parte dia, con la mediazione di Onu e Turchia, dell’per l’esportazione delucraino, da tre porti ucraini, incluso quello di. Le forze militari russe hanno lanciato 4Kalibr, due dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea, ha reso noto il comando meridionale ucraino. Secondo i termini dell’per il, Mosca si impegna a non colpire i porti da cui viene esportato. L’attacco russo“è sostanzialmente come se Putin avesse sputato in faccia del Segretario generale dell’Onu, ...

Il Sole 24 ORE

DueKalibr sono stati intercettati dalla difesa aerea, gli altri due però sono andati a segno: hanno centrato "impianti per la lavorazione del grano", provocando vittime. Questo ...Nel documento siglato a Istanbul riguarda la creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo dell'e non prevede scorte militari per le navi. Alla cerimonia per la ... Ucraina ultime notizie. Missili russi su ferrovie e porto di Odessa: a rischio l’export di grano "I russi hanno colpito il porto di Odessa esattamente dove era immagazzinato il grano". Lo ha affermato Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell'Aeronautica militare dell'Ucraina. "Due missili sono sta ...A meno di 24 ore dalla firma a Istanbul, Kiev accusa Mosca di aver attaccato la città colpendo strutture per la lavorazione del grano nel porto ...