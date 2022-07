Ucraina, la Russia mette subito a rischio l’accordo sul grano: missili di Mosca sul porto di Odessa (da cui partono i cargo) (Di sabato 23 luglio 2022) Nemmeno 24 ore dalla firma e l’accordo sul grano tra Russia e Ucraina, grazie alla mediazione di Nazioni Unite e Turchia,rischia già di naufragare. Perché uno dei luoghi centrali di questa intesa, il porto di Odessa dal quale dovrebbe partire la maggior parte dei cargo carichi di frumento esportato all’estero, è finito sotto il fuoco russo: l’esercito di Mosca ha lanciato quattro missili da crociera del tipo Kalibr sulla città affacciata sul Mar Nero colpendo anche il porto commerciale. “Due missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaeree, due hanno colpito le strutture infrastrutturali del porto”, si legge nel messaggio di responsabili locali. E secondo quanto riferito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Nemmeno 24 ore dalla firma esultra, grazie alla mediazione di Nazioni Unite e Turchia,rischia già di naufragare. Perché uno dei luoghi centrali di questa intesa, ildidal quale dovrebbe partire la maggior parte deicarichi di frumento esportato all’estero, è finito sotto il fuoco russo: l’esercito diha lanciato quattroda crociera del tipo Kalibr sulla città affacciata sul Mar Nero colpendo anche ilcommerciale. “Duesono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaeree, due hanno colpito le strutture infrastrutturali del”, si legge nel messaggio di responsabili locali. E secondo quanto riferito ...

