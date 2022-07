Ucraina, Kuleba: “Politica italiana? Rammaricati ma non interferiamo. Draghi un grande leader Ue” (Di sabato 23 luglio 2022) Come è normale che sia, la crisi Politica italiana ha fatto il giro del mondo e, in special modo dove il nostro Paese è attivamente ‘impegnato’, è ovvio che le reazioni siano state di evidente preoccupazione. In particolare, ad esprimere ‘rammarico’ per le dimissioni del premier Draghi, sono state in primis le autorità ucraine anche perché, ancor più dopo la sua visita a Kiev, il nostro presidente del Consiglio ha ‘accelerato’ nell’ambito degli aiuti (armi su tutto) per l’Ucraina. Il ministro Kuleba: “ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della Politica interna italiana. Draghi è un grande politico europeo” Così, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta davanti ai media internazionali, relativa agli aggiornamenti ‘sul campo’, ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) Come è normale che sia, la crisiha fatto il giro del mondo e, in special modo dove il nostro Paese è attivamente ‘impegnato’, è ovvio che le reazioni siano state di evidente preoccupazione. In particolare, ad esprimere ‘rammarico’ per le dimissioni del premier, sono state in primis le autorità ucraine anche perché, ancor più dopo la sua visita a Kiev, il nostro presidente del Consiglio ha ‘accelerato’ nell’ambito degli aiuti (armi su tutto) per l’. Il ministro: “ci rammarichiamo dei recenti sviluppi dellainternaè unpolitico europeo” Così, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta davanti ai media internazionali, relativa agli aggiornamenti ‘sul campo’, ...

