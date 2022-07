Ucraina: amministrazione regionale, 'Russi hanno bombardato Dnipropetrovsk' (Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - Nella notte l'esercito russo ha bombardato due distretti della regione di Dnipropetrovsk, Nikopolskyi e Kryvorizkyi. Sono state danneggiate le reti elettriche e i gasdotti nelle due comunità. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenk . La notte precedente, l'esercito russo aveva colpito tre distretti della regione di Dnipropetrovsk, uccidendo una persona e ferendone 9. Nel corso del raid sono state distrutte tre scuole, case e depositi di grano. Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - Nella notte l'esercito russo hadue distretti della regione di, Nikopolskyi e Kryvorizkyi. Sono state danneggiate le reti elettriche e i gasdotti nelle due comunità. Lo ha riferito il capo dell'militareValentyn Reznichenk . La notte precedente, l'esercito russo aveva colpito tre distretti della regione di, uccidendo una persona e ferendone 9. Nel corso del raid sono state distrutte tre scuole, case e depositi di grano.

