Ucraina: amministrazione regionale, 'attaccata Mykolaiv con 6 missili'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - I soldati russi hanno lanciato 6 attacchi missilistici S-300 a Mykolaiv, a seguito dei quali è scoppiato un incendio in un magazzino nella periferia della città. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Vitaly Kim su Telegram. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime.

