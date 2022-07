Ucraina: amministrazione regionale, '13 razzi contro Kropyvnytskyi, morti e feriti' (Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo ha lanciato 13 razzi su Kropyvnytskyi, ci sono morti e feriti, oltre a strutture e infrastrutture danneggiate. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Kirovohrad Andrii Raykovich. "Questa mattina - ha scritto su Telegram - sono stati sparati 13 missili (8 Kalibr e 5 Kh-22). Sono state prese di mira le strutture infrastrutturali al di fuori del centro regionale. In particolare, l'aeroporto militare Kanatove e ad una delle strutture di Ukrzaliznytsia. Ci sono morti e feriti. Le unità di soccorso stanno lavorando sul posto". Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo ha lanciato 13su, ci sono, oltre a strutture e infrastrutture danneggiate. Lo ha riferito il capo dell'militaredi Kirovohrad Andrii Raykovich. "Questa mattina - ha scritto su Telegram - sono stati sparati 13 missili (8 Kalibr e 5 Kh-22). Sono state prese di mira le strutture infrastrutturali al di fuori del centro. In particolare, l'aeroporto militare Kanatove e ad una delle strutture di Ukrzaliznytsia. Ci sono. Le unità di soccorso stanno lavorando sul posto".

