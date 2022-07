Turista 65 enne ucciso in 5 giorni dal batterio della legionella. Contagiato forse mentre era in vacanza a Ischia

(Di sabato 23 luglio 2022) Ha contratto la legionellosi, probabilmentesi trovava inad, e dopo cinquedi ricovero e’ morto: la vittima e’ un 65cremonese e ilgli e’ stato fatale nonostante le terapie garantite prima all’ospedale di Brescia e poi al Maggiore di Cremona. Ora sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine di quanto accaduto: se ne stanno occupando in sinergia le strutture deputate a quel tipo di verifiche dell’Ats Val Padana e dall’Asl Napoli 2 Nord. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

