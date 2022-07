(Di sabato 23 luglio 2022) Il Sindacato deitunisini (Snjt) ha denunciato in una nota il comportamento delle forze dell'ordine ieri durante unaa Tunisi della societĂ civile contro il referendum ...

garey_ : Ieri la prima manifestazione della società civile in #Tunisia contro il referendum costituzionale proposto dal pres… - anubidal : RT @cstn84: #Tunisia La polizia reprime chi protestava contro il prossimo referendum. Diversi gli arresti. Tra loro anche alcuni.e attivist… - cstn84 : #Tunisia La polizia reprime chi protestava contro il prossimo referendum. Diversi gli arresti. Tra loro anche alcun… -

Agenzia ANSA

Al termine della manifestazione infatti un gruppo di attivisti eche si stava avvicinando alla sede del ministero dell'Interno sull'Avenue Bourguiba è stato bloccato con la forza dalla ...... che da molti partiti,e associazioni non viene ritenuto legittimo . L'ong I Watch , leader nella lotta contro la corruzione e nella tutela della trasparenza in, ha dichiarato al ... Tunisia: giornalisti denunciano attacchi a manifestazione Il Sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) ha denunciato in una nota il comportamento delle forze dell'ordine ieri durante una manifestazione a Tunisi della società civile contro il referendum costi ...