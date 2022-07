Tuchel polemizza col Barcellona | «Azpilicueta vale Koulibaly E ci è costato comprare Koulibaly»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 luglio 2022) È polemica tra Chelsea e. Il club londinese non intende “regalare”(33 anni) al. L’esterno destro ha ancora un anno di contratto col Chelsea.ha parlato della situazione: “Non sono sicuro di voler dare adquello che vuole, conta anche quello che vogliamo noi, che vuole la squadra. Devo anche considerare quanto ci èportare qui(40 milioni di euro, ndr), che è un nazionale come lui e ha più o meno la stessa età, oltre al fatto che era un giocatore molto importante per il Napoli.è nazionale spagnolo, il nostro capitano, lo vedo sullo stesso livello. È un grande giocatore e il mio lavoro non è solo accontentarlo ma cercare di fare il meglio per il ...