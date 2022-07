Agenzia ANSA

La ministra degli Esteri britannica Lizha definito "assolutamente" l'attacco russo al porto ucraino di Odessa sul Mar Nero. Parlando a un evento della campagna elettorale nel Kent, come riporta il Guardian, la candidata ...... lucide come come specchi, qualcosa di incredibile e a suo modo: il fatto cioè che la ... spesso completamente ignoranti ( vedi il clamoroso caso di Liz), incompetenti e abituati solo ... Truss, spaventoso attacco a Odessa, impossibile fidarsi di Putin La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha definito "assolutamente spaventoso" l'attacco russo al porto ucraino di Odessa sul Mar Nero. (ANSA) ...