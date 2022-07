Trasporto animali, maiali sottoposti a stress da caldo e sofferenze: tutto questo è legale (Di sabato 23 luglio 2022) Fa caldo, molto caldo. Soprattutto quando sei rinchiuso in un camion sotto al sole, le temperature interne superano i 40? e non hai acqua. È quello che succede agli animali trasportati verso il macello nel nostro Paese. In queste giornate bollenti i nostri investigatori si sono messi in viaggio lungo l’autostrada A1, tra Lodi e Bologna, per monitorare le condizioni degli animali trasportati per essere destinati alla produzione di cibo. Li hanno intercettati e seguiti fino al macello, e con l’aiuto di una pistola termica hanno potuto rilevare le temperature interne ed esterne dei camion. Nello specifico hanno rilevato temperature esterne di 36°-38°C gradi e interne di oltre 40°C, con casi in cui i camion hanno sostato fuori dal macello 30 minuti sotto il sole prima di scaricare gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Fa, molto. Sopratquando sei rinchiuso in un camion sotto al sole, le temperature interne superano i 40? e non hai acqua. È quello che succede aglitrasportati verso il macello nel nostro Paese. In queste giornate bollenti i nostri investigatori si sono messi in viaggio lungo l’autostrada A1, tra Lodi e Bologna, per monitorare le condizioni deglitrasportati per essere destinati alla produzione di cibo. Li hanno intercettati e seguiti fino al macello, e con l’aiuto di una pistola termica hanno potuto rilevare le temperature interne ed esterne dei camion. Nello specifico hanno rilevato temperature esterne di 36°-38°C gradi e interne di oltre 40°C, con casi in cui i camion hanno sostato fuori dal macello 30 minuti sotto il sole prima di scaricare gli ...

