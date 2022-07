Tour de France, van Aert vince la cronometro. Vingegaard in giallo verso Parigi (Di sabato 23 luglio 2022) Il belga Wout van Aert (Jumbo Visma) ha vinto la cronometro di 40,7 km tra Lacapelle - Marival e Rocamadour, ventesima e penultima tappa del Tour de France 2022 . Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 23 luglio 2022) Il belga Wout van(Jumbo Visma) ha vinto ladi 40,7 km tra Lacapelle - Marival e Rocamadour, ventesima e penultima tappa delde2022 . Il danese Jonas(Jumbo ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - adbsdebbus : RT @ilfoglio_it: Il #TDF2022 è stato il manifesto, per ora il migliore della mutazione che ha subito il ciclismo in questi anni e che potre… - zazoomblog : Tour de France 2022 domani tappa 21 in tv: percorso orari e favoriti - Sport - Altri Sport -… -