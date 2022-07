Tour de France 2022, Vincenzo Nibali ultimo italiano a vincere una tappa. Digiuno che dura dal 2019: Dainese ultima speranza (Di sabato 23 luglio 2022) Il Tour de France 2022 sta per concludersi. Domani c’è la tappa conclusiva sugli Champs-Elysees, che terminerà presumibilmente con uno sprint di gruppo in cui vedremo i velocisti rimasti giocarsi le ultime possibilità di vittoria. Per il ciclismo italiano c’è il rischio di non vedere per il terzo anno consecutivo un italiano imporsi alla Grande Boucle. Un evento che non succede da 63 tappe, esattamente tre Tour completi. Era la ventesima tappa del 2019, e ad apporre l’ultima firma azzurra sul Grande Giro transalpino fu il solito Vincenzo Nibali, che dopo essere uscito di classifica a Saint-Etienne (arrivò secondo al Giro del mese prima) si tramutò in cacciatore di tappe e si prese ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Ildesta per concludersi. Domani c’è laconclusiva sugli Champs-Elysees, che terminerà presumibilmente con uno sprint di gruppo in cui vedremo i velocisti rimasti giocarsi le ultime possibilità di vittoria. Per il ciclismoc’è il rischio di non vedere per il terzo anno consecutivo unimporsi alla Grande Boucle. Un evento che non succede da 63 tappe, esattamente trecompleti. Era la ventesimadel, e ad apporre l’firma azzurra sul Grande Giro transalpino fu il solito, che dopo essere uscito di classifica a Saint-Etienne (arrivò secondo al Giro del mese prima) si tramutò in cacciatore di tappe e si prese ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - Gazzetta_it : Tour, le pagelle: #Van Aert fa un altro mestiere, #Vingegaard da brividi, #Ganna l’orgoglio - OA_Sport : Domani l'ultima chance al Tour per interrompere un digiuno che dura tre anni per l'Italia -